BVB-Star Jeremy Toljan vor Wechsel zu US Sassuolo - Leihe plus Kaufoption

Borusssia Dortmund verschlankt seinen Kader! Jeremy Toljan steht nach SPORTBUZZER-Informationen vor einem Wechsel zu US Sassuolo. Am Dienstag weilte der Außenverteidiger in Mailand zum Medizincheck. Zuvor war Toljan bereits nicht zum Mannschaftstraining von Borussia Dortmund erschienen. Er wurde vom BVB freigestellt.

Toljan war in der vergangenen Saison schon von Borussia Dortmund an den schottischen Meister Celtic Glasgow ausgeliehen. Nun steht er vor einer weiteren Leihe - dieses Mal nach Italien zum Serie-A-Klub US Sassuolo. Die Italiener werden aber auch eine Kaufoption für Toljan erhalten.

Zuvor hieß es, dass Borussia Mönchengladbach offenbar ein Auge auf Rechtsverteidiger Jeremy Toljan geworfen hatte. Dies berichtete die Bild. Doch nun steht er kurz vor einem Wechsel nach Italien - sofern er den Medizincheck in Mailand besteht.

Toljan wechselte 2017 zum BVB

Der 24-Jährige war im Sommer 2017 für sieben Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zum BVB gewechselt, konnte sich dort aber nicht ansatzweise durchsetzen. In der Rückrunde der vergangenen Saison lief der Abwehrspieler auf Leihbasis für Celtic Glasgow auf und wurde schottischer Meister und Pokalsieger. Dabei brachte es Toljan auf zehn Punktspiel-Einsätze.

Seine größten Erfolge feierte der gebürtige Stuttgarter allerdings im DFB-Trikot: 2016 gewann er in Brasilien die olympische Silbermedaille, ein Jahr später wurde er mit Deutschland in Polen U21-Europameister. In Dortmund blieb er den Nachweis dieser vielversprechenden Ansätze jedoch etwas schuldig. Er hätte beim BVB noch einen Vertrag bis 2022 gehabt.

Trifft Toljan auf Boateng?

In Sassuolo könnte Toljan auf Kevin-Prince Boateng treffen, der dort offiziell wieder angestellt ist. Der italienische Klub verlieh Boateng in der Rückrunde der vergangenen Saison allerdings an den FC Barcelona - und der Serie-A-Klub geht davon aus, dass der 32-jährige nicht zurück nach Italien kehren wird. "Ich glaube nicht", sagte Sassuolos Verwaltungsrats-Chef Giovanni Carnevali der Gazzetta dello Sport.

"Ich denke, dass Barcelona die Kaufoption zieht und ihn vielleicht an einen anderen spanischen Verein verkauft: Wahrscheinlich wird er in der Liga bleiben." Der 32 Jahre alte Boateng war im Winter von Sassuolo an den FC Barcelona ausgeliehen worden, die Leihe endete am 30. Juni.

