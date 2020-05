BVB-Star Julian Brandt über das Titel-Rennen mit dem FC Bayern: "Mit aller Macht noch vorbeikommen"

Can will mit BVB Titel gewinnen

Der Nationalspieler betonte, er werde diese Ansprüche in Zukunft wiederholen. "Wenn wir so nah an Bayern dran sind wie jetzt, dann brauchen wir uns nicht zu verstecken. Am Ende kommt es aber darauf an, was du auf dem Platz ablieferst", sagte Can. Das direkte Duell der beiden Top-Teams steht am Dienstag, 26. Mai, in Dortmund an. Zuvor muss der BVB am Samstag, 23. Mai, beim VfL Wolfsburg ran.