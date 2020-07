BVB-Star Marco Reus spricht über Titelchancen und stärkt Trainer Lucien Favre: "Stabilität gewonnen"

Aus Sicht des Kapitäns Marco Reus fehlt Borussia Dortmund nicht mehr viel, um die Meisterschaft zu gewinnen. "In der Rückrunde hat sich glaube ich gezeigt, dass wir an Stabilität gewonnen haben", sagte Reus in einem am Mittwoch vom BVB veröffentlichten Interview. Dabei lobte der Nationalspieler Trainer Lucien Favre besonders: Seitdem der Schweizer Chefcoach ist, habe das Team Stabilität für die ganze Saison gewonnen, meinte Reus. Das habe zwar noch nicht für den großen Coup gereicht. "Aber wir sind glaube ich schon ein Stückchen näher rangekommen", sagte der BVB-Star.

Das große Ziel von Marco Reus bleibt die Meisterschaft. Diese verpasste der BVB am Ende dann doch relativ deutlich als Tabellenzweiter mit 13 Punkten Rückstand auf Serien-Meister FC Bayern München. Auch weil laut Reus die Dortmunder "zu viele Punkte abgegeben" hätten. Für die kommende Saison sei ihm nun das Wichtigste, Kontinuität in das Spiel und die Ergebnisse zu bekommen. "Dann wirst du das zwangsläufig mal schaffen", so Reus. Der FC Bayern habe das den anderen Mannschaften voraus. "Da sind wir glaube ich gerade auf einem guten Weg, das zu durchbrechen."

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Márcio Amoroso, Ousmane Dembélé und Alexander Frei heute? ©