Bericht: Erneute Verletzung am Knie? BVB-Star Hummels zur Behandlung in München

Borussia Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels kämpft offenbar noch immer mit Knieproblemen. Wie die Bild berichtet, war der 32-Jährige am Dienstag zur Untersuchung in der Praxis von Jochen Hahne. Bei dem Arzt, dessen Dienste der FC Bayern und die Nationalmannschaft in Anspruch nehmen, habe Hummels demnach eine Computer-Tomographie machen lassen. Mithilfe dieser Technologie können Körperstrukturen schnell und präzise dargestellt werden. Laut Bild liegt bei dem Weltmeister von 2014 eine erneute Entzündung der Patellasehne vor, die Hummels das Strecken und Beugen des Knies erschwert. Eine Operation werde nicht angestrebt, Hummels' Knie soll offenbar konservativ behandelt werden. Anzeige

Dem Artikel beigefügte Fotos zeigen Hummels beim Gang aus der Praxis mit Tapes an beiden Knien. Erstmal soll der gebürtige Münchner jetzt in den Urlaub fliegen. Der neue BVB-Trainer Marco Rose erwartet seinen Abwehrchef dann wohl erst zum Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz (23. bis 31. Juli). Ein offizielles Statement von Borussia Dortmund zur Causa Hummels gibt es bisher nicht.

Immer wieder Knieprobleme Bereits beim DFB-Pokal-Spiel des BVB im Februar gegen den SC Paderborn (3:2 n. V.) war Hummels wegen Knieproblemen ausgefallen. Wenige Tage nach der Partie konnte der 32-Jährige in der Bundesliga gegen den SC Freiburg dann aber wieder über 90 Minuten spielen und stand zum Saisonende fast ununterbrochen auf dem Platz. Im Trainingslager der deutschen EM-Mannschaft dann der Rückfall: Nach seinem Länderspiel-Comeback gegen Dänemark Anfang Juni erklärte Ex-Bundestrainer Joachim Löw die Probleme seines Rückkehrers zwar als "nicht weiter tragisch" und "nicht chronisch". In den folgenden Tagen konnte der Innenverteidiger aber nur ein individuelles Fitnessprogramm absolvieren, statt mit der Mannschaft zu trainieren. Auch beim spektakulären 4:2 in der Vorrunde gegen Portugal hielt sich der gebürtige Münchner das Knie und musste nach einer guten Stunde vom Feld genommen werden.