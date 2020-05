BVB-Star Raphael Guerreiro mit Kampfansage an den FC Bayern: "Wir wollen die Revanche"

Raphael Guerreiro hat Großes vor bei und mit Borussia Dortmund! "Für mich wäre es sehr wichtig, die Meisterschaft zu holen. Ich bin nach Dortmund gekommen, um Titel zu gewinnen. Den DFB-Pokal habe ich schon, den Supercup auch. Nur der Titel in der Liga fehlt noch . Das ist unser großer Traum", sagte der Portugiese dem Sender Sky in einem Interview.

Er selbst arbeitet dafür derzeit intensiv. Drei Tore gehen nach dem Neu-Start der Saison bereits auf sein Konto. Im Revierderby gegen den FC Schalke 04 traf er doppelt und auch am vergangenen Wochenende gegen den VfL Wolfsburg erzielte er das wichtige 1:0. Nun soll auch der Sieg gegen den FC Bayern im Spitzenspiel der Bundesliga her. Es sei das "wichtigste Spiel der Saison", sagte Guerreiro. "Alle werden schon in den ersten Minuten sehen, dass wir brennen und gewinnen wollen. Wir werden sie von Anfang an unter Druck setzen. Dieses Spiel wird entscheidend sein."