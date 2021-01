BVB-Stars Reus und Akanji nach Pleite gegen Gladbach frustriert: "Das ist nicht akzeptabel"

Und mit dem Ärger stand der Kapitän nicht allein da . "Drei Standard-Gegentore an einem Tag sind zu viel und nicht akzeptabel", schimpfte Verteidiger Manuel Akanji. Sein Innenverteidiger-Kollege Mats Hummels zeigte sich bei DAZN sichtlich genervt davon, "wieder ein Spiel durch Standards" verloren zu haben. "Wir haben ein wirklich gutes Fußballspiel von beiden Mannschaften gesehen. Dann lassen wir drei Standard-Gegentore zu. So verlierst du", sagte der Weltmeister von 2014.

Reus: Wegen individueller Fehler "wird es schwierig, ein Spiel zu gewinnen"

Gladbach nutzte die Standard-Schwäche des BVB , der in der Hinrunde gegen Union Berlin und dem 1. FC Köln auf ähnliche Weise verlor, eiskalt aus. Erst köpfte Nico Elvedi nach einer Freistoß-Hereingabe von Jonas Hofmann zum 1:0 ein (11. Minute). Nach zwei Haaland-Toren (22. und 28.) staubte der Schweizer nach einem von Bürki nach vorne abwehrten Stindl-Freistoß zum 2:2 ab. Nachdem das 3:2 für die Gladbacher durch Remy Bensebaini (50.) aus dem Spiel heraus fiel, besiegelte Marcus Thuram (79.) per Kopfball-Tor nach einer Ecke von Florian Neuhaus die Dortmunder Niederlage - was auch BVB-Coach Edin Terzic wurmte: "Es ist sehr schade und sehr bitter, wenn man offensiv so ein Spiel macht und sich defensiv nicht belohnt", kritisierte der Nachfolger des entlassenen Lucien Favre.

Kapitän Reus sieht ein grundsätzliches Problem bei Borussia Dortmund. "Eckball-Situationen kannst du immer verteidigen. Wir wiederholen uns in den letzten Wochen häufig, was unsere Gegentore betrifft", sagte er bei DAZN. Die ständigen gleichen Fehler "stinken" ihm zudem "gewaltig". Der Nationalspieler blickt sorgenvoll in die Zukunft. "Wenn wir die individuellen Fehler vor den Gegentoren nicht abstellen, wird es schwierig, ein Spiel zu gewinnen." Wie in dieser englischen Woche, die der BVB mit nur einem Punkt aus den Spielen gegen Mainz (1:1), in Leverkusen (1:2) und nun in Gladbach abschloss.