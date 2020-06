BVB-Stars um Sancho und Guerreiro verstoßen mit Friseur-Besuch gegen Corona-Regeln – Dortmund reagiert

Wieder Friseur-Ärger bei Borussia Dortmund : Wie Bild und Ruhr Nachrichten berichten, haben in der vergangenen Woche mehrere BVB-Profis gegen die von der DFL nach der Corona-Zwangspause eingeführten Hygiene- und Abstandsregeln verstoßen , indem sie einen Star-Friseur zu sich eingeladen haben. Gezeigt werden außerdem Fotos, die das belegen sollen. Inzwischen hat auch der Verein auf das Vergehen der Spieler reagiert und diese in einer Stellungnahme getadelt.

Am vergangenen Donnerstag ließen sich Jadon Sancho , Axel Witsel, Dan-Axel Zagadou, Thorgan Hazard, Manuel Akanji und Raphael Guerreiro demnach in ihren eigenen vier Wänden vom Düsseldorfer Star-Friseur Winnie Nana Karkari frisieren , der sich "Fresh Prince The Barber" nennt. Auf einem Bild, das der Friseur auf Instagram postete, ist zu sehen, wie Karkari Sancho ohne Mundschutz die Haare schneidet.

BVB will Spielern Hygiene-Regeln "sehr, sehr deutlich in Erinnerung rufen"

Der BVB, der am Samstag Paderborn mit 6:1 geschlagen hatte, reagierte auf die Vorkommnisse vom vergangenen Donnerstag mit einem Statement. Zwar sei es "ganz normal, dass auch unsere Jungs sich nach all den Monaten mal die Haare schneiden lassen müssen", teilte der Klub mit. "Aber was natürlich gar nicht geht, ist, dass das beidseitig in der vergangenen Woche ohne Maske erfolgt. Das werden wir unseren Spielern noch einmal sehr, sehr deutlich in Erinnerung rufen." Außerdem nahm die Borussia auch Karkari in die Pflicht: "Die Frage nach seinem Verhalten sollte sich darüber hinaus auch der Friseur stellen".