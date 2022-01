BVB-Start in die Rückrunde: Reyna und Moukoko vor Comeback – Abwehr-Probleme drohen

Für Borussia Dortmund hat das neue Jahr mit altbekannten Problemen begonnen. Nach dem positiven Corona-Test bei Dan-Axel Zagadou während seines Weihnachtsurlaubs in Dubai muss Trainer Marco Rose beim Rückrundenauftakt am 8. Januar (18.30 Uhr/Sky) in Frankfurt erneut die Abwehr umbauen. Denn neben Zagadou fällt mit Manuel Akanji ein weiterer Innenverteidiger weiter aus. Der Schweizer Nationalspieler ist nach seiner Meniskusoperation Mitte Dezember noch nicht wieder voll belastbar und soll erst im Laufe des Januars wieder eine Option sein.

Anzeige