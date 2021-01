Bestätigt: Steffen Tigges erhält Profivertrag beim BVB – Michael Zorc: "Interessantes Stürmer-Profil"

Erst Ende Dezember feierte Steffen Tigges im Pokalspiel gegen Eintracht Braunschweig (2:0) sein Debüt bei Borussia Dortmund - nun hat der 22-Jährige einen Profivertrag unterschrieben. Das gab der BVB am Donnerstag bekannt. Der Angreifer, der zuvor insbesondere in der zweiten Mannschaft der Dortmunder zum Einsatz gekommen war , unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2024 gültigen Kontrakt.

Tigges habe "in den vergangenen Monaten eine tolle sportliche Entwicklung genommen", erklärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc, der den Stürmer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) ausdrücklich lobte. Der Profivertrag sei "eine logische Konsequenz seiner Arbeit der letzten Monate gewesen", so Zorc weiter. "Er verkörpert einen Stürmertypen, den wir so noch nicht haben. Er bringt viele gute Eigenschaften mit und ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung."