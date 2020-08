Ex-BVB-Trainer Stöger: Sancho und Co. liefern sich "Wettstreit, wer der Coolste im ganzen Land ist"

Am Sonntag trifft Borussia Dortmund im Rahmen der Saisonvorbereitung auf einen alten Bekannten: der BVB absolviert in Altach ein Testspiel gegen Austria Wien (16 Uhr/Sport1) - und den früheren Dortmund-Trainer Peter Stöger. Der Österreicher stieg bei seinem früheren Klub im vergangenen Jahr zunächst als Sportvorstand ein und übernahm zur neuen Saison auch den Posten des Cheftrainers . In einem Interview mit Sport1 hat der 54-Jährige sich nun über seine Zeit bei der Borussia und seinen früheren Schützling Jadon Sancho geäußert.

Stöger hatte die Dortmunder im Winter 2017/18 nach der Entlassung von Peter Bosz und wenige Tage nach dem Ende seines eigenen Engagements in Köln übernommen und nach einer turbulenten Halbserie noch in die Champions League geführt. Rückblickend bezeichnet Stöger seine Zeit beim BVB als "echte Challenge". Die Bewertung falle "rückblickend, glaube ich, positiv aus", sagte Stöger, der im Juni 2018 für Lucien Favre Platz machte.

Der Klub habe sich zu dem Zeitpunkt in einem schwierigen Fahrwasser befunden. "Es hat ja keiner wahrnehmen wollen, dass der BVB zu der Zeit meiner Übernahme Achter war" , sagte Stöger. "Wenn wir damals schon Spieler wie Witsel, Can oder Hummels gehabt hätten, wären wir wohl Zweiter statt Vierter geworden. Wir haben viele gute Entscheidungen getroffen, von denen der BVB heute noch zehrt." Sein Nachfolger Favre wurde mit den Dortmundern nach der Stöger-Zeit zwei Mal Vizemeister.

Einer der Spieler, den der Österreicher noch aus seiner Zeit beim BVB kennt, ist Jadon Sancho. Der Engländer hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der größten Talente auf der Welt entwickelt. Allein in der vergangenen Saison schoss er in allen Wettbewerben 20 Tore und legte 20 weitere Treffer für seine Teamkollegen auf - in nur 44 Spielen.