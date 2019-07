BVB-Streichkandidaten Kagawa, Schürrle & Co: Zorc kündigt finale Gespräche an

Lucien Favre wünscht sich einen kleineren Kader - das hat der Trainer von Borussia Dortmund vor dem Testspiel gegen Liverpool (3:2) deutlich hinterlegt. "Unmöglich" sei es, mit 30 Spielern in eine Saison zu gehen, erklärte der Schweizer. Fünf, sechs Spieler sollen den "aufgeblähten" BVB in den nächsten Wochen noch verlassen. Konkrete Lösungsansätze für Streichkandidaten wie Weltmeister André Schürrle und den Japaner Shinji Kagawa gibt es aber noch nicht.

Sportdirektor Michael Zorc muss nach der Rückkehr des BVB aus den USA am Sonntag Druck machen. "Wir werden jetzt am Wochenende mit allen Kandidaten noch einmal Gespräche führen" , kündigte der 56-Jährige in den Ruhr Nachrichten an. Heißt: Eine Entscheidung naht.

PSG hat Interesse: Verlängert Raphael Guerreiro beim BVB?

Als Hauptkandidaten für einen Transfer gelten neben Kagawa und Schürrle der vom VfL Wolfsburg umworbene Maximilian Philipp und Sebastian Rode. Auch die Situation von Raphael Guerreiro soll geklärt werden. Der Europameister von 2016 steht noch bis 2020 in Dortmund unter Vertrag, der BVB möchte den Vertrag entweder verlängern oder einen Transfer in diesem Sommer.

Der 25-Jährige hat in den vergangenen drei Jahren insgesamt 82 Spiele für die Borussia absolviert. In der vergangenen Woche kam Guerreiro in 32 Spielen zum Einsatz, schoss sechs Tore und bereitete weitere sechs Treffer vor. Profiliert war er vor allem in der Champions League, wo ihm in sechs Spielen starke vier Treffer gelangen. Nicht nur deshalb hat angeblich Paris Saint-Germain um Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel ein Auge auf den Allrounder geworfen.