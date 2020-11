BVB-Stürmer Erling Haaland nach Topspiel-Pleite selbstkritisch: "Ich muss mehr Tore schießen"

Der Spielverlauf beim deutschen Clasico am Samstagabend lief ab, wie schon so oft in den letzten Jahren: Borussia Dortmund hielt über weite Strecken gut mit – am Ende gewann aber der FC Bayern . Und BVB-Stürmer Erling Haaland hat sich nach dem Spiel für die knappe 2:3-Niederlage selbst eine Mitschuld gegeben: "Ich muss mehr Tore schießen" , räumte Haaland ein. "Wenn wir unsere Chancen auf diesem Level nicht nutzen, dann gewinnen wir nicht."

Dabei hatte Haaland durchaus seinen Teil getan, um den BVB im Spiel zu halten: Kurz nachdem der eingewechselte Leroy Sané das Spiel in der 80. Minute mit dem 3:1 für den FC Bayern vermeintlich entschieden hatte, zeigte der 20 Jahre alte Norweger seine Klasse und erzielte ein starkes Tor. Raphael Guerreiro hatte ihn mit einem langen Ball über die Bayern-Abwehr geschickt. Haaland steuerte an Manuel Neuer vorbei und traf aus spitzem Winkel zum Anschluss, der BVB durfte noch einmal einige Minuten auf Zählbares hoffen. Allerdings hatte der Stürmer vorher schon einige Chancen liegen gelassen.

Schon in der Anfangsphase hatte Haaland eine Großchance auf die Führung verpasst: Nach einem Steilpass von Giovanni Reyna legte er den Ball zwar an Bayern-Keeper Neuer vorbei legen könne – allerdings verfehlte er auch knapp das Tor (21.). Nach der Halbzeit ließ er dann einige weitere Hochkaräter liegen: In der 47. Minute bekam er den Ball vor dem Tor nicht mehr auf Kapitän Marco Reus quergelegt. Bei zwei weiteren Chancen scheiterte er an Neuer (52., 53.). In der Schlussphase hatte er noch einmal die Chance auf den Ausgleich, als Axel Witsel ihn in Richtung Bayern-Tor schickte. Bayern-Verteidiger Alaba grätschte mit einer starken Rettungstat aber noch ab.