Winter-Wechsel? BVB-Trainer Lucien Favre lässt Zukunft von Paco Alcacer offen

Michael Gregoritsch, Erling Haaland, Munas Dabbur - alle drei haben in der Winterpause neue Vereine in der Bundesliga gefunden. Und sie sind nicht die einzigen: Der SPORT BUZZER zeigt alle Wintertransfers der deutschen Erstligisten! ©

In der Winterpause berichteten Sky und Bild übereinstimmend, dass es zum Bruch zwischen Favre und Alcacer gekommen sei. So herrsche zwischen dem Stürmer und dem BVB-Coach Funkstille, auch weil der Dortmund-Profi zum Ende der Hinrunde nicht mehr regelmäßig zum Einsatz gekommen war. Für den BVB erzielte Alcacer in 47 Pflichtspielen 26 Tore. In dieser Saison kam der Nationalspieler allerdings nur zu 15 Pflichtspiel-Einsätzen. Seit Ende August spielte er kein Spiel über die vollen 90 Minuten durch.