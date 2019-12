BVB-Trainer Lucien Favre spricht über Stürmer-Suche: Das muss ein Angreifer können

Borussia Dortmund und die Suche nach einem (Backup-) Stürmer für den verletzungsanfälligen Paco Alcacer : Zuletzt häuften sich die Berichte über ein Transfer-Interesse des BVB an Erling Haaland. Der 19 Jahre alte Torjäger von Red Bull Salzburg (27 Treffer in 20 Pflichtspielen) könnte laut Bild-Bericht durch eine Klausel im Winter vergleichsweise günstig zu haben sein. Im Rahmen der BVB-Pressekonferenz vor dem Bundesliga -Spiel gegen Fortuna Düsseldorf (Samstag, 15.30 Uhr) hat sich jetzt auch Lucien Favre zur Stürmer-Suche der Dortmunder geäußert.

BVB-Trainer Lucien Favre erklärt: Stürmer "muss alles können"

Den Startschuss zur Stürmer-Suche gab BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Ende November auf der BVB-Mitgliederversammlung. In seiner Rede gestand der Dortmund-Boss: "Wir hätten definitiv eine zweite Nummer 9 verpflichten müssen. Wohl wissend, dass es auch Argumente dagegen gibt." Man habe dies "falsch bewertet". Sportdirektor Michael Zorc erklärte am Rande der 1:3-Niederlage in der Champions League gegen den FC Barcelona bei Sky, dass der BVB versuchen wird, "die sportlich beste Lösung zu finden". Der 57-Jährige fügte an: "Ich lese ja viele Namen. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar."