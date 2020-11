BVB-Supertalent Youssoufa Moukoko vor möglichem Bundesliga-Debüt: "Mache mir gar keinen Druck"

Das Ausnahmetalent von Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, hat sich vor seinem womöglich ersten Spiel in der Bundesliga unaufgeregt gezeigt. Gegenüber dem vereinseigenen BVB-TV sagte der 15-Jährige: "Ich mache mir gar keinen Druck." Am Freitag feiert der Angreifer seinen 16. Geburtstag, damit dürfte er auch offiziell erstmals bei den Profis eingesetzt werden. Der BVB trifft am Samstag im Auswärtsspiel auf Hertha BSC. Ob er dann schon gleich zum Einsatz kommt, ist für ihn nicht entscheidend: "Ich weiß, irgendwann werde ich auf jeden Fall mein Debüt geben."

Bereits am 1. August durfte Moukoko erstmals bei der Mannschaft von Trainer Lucien Favre mittrainieren. Als er anschließend wieder zu Hause angekommen war, "habe ich es immer noch nicht kapiert", sagte er, "so einen Tag werde ich nie wieder erleben". Der enorme Hype, der um seine Person entstanden ist, beeinflusse ihn jedoch nicht, erklärte der Teenie: "Ich höre nicht, was andere sagen. Ich verfolge nur meinen Weg."