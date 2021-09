BVB-Talent Jude Bellingham fehlt im England-Kader – Trainer Gareth Southgate: "Vorsichtig behandeln"

Jude Bellingham startet bei Borussia Dortmund in dieser Saison so richtig durch. Der erst 18-Jährige absolvierte bereits zehn Spiele in vier Wettbewerben. Nach dem kommenden Wochenende erhält der Mittelfeldspieler erstmal eine kleine Verschnaufpause. Trainer Gareth Southgate nominierte das BVB-Talent nicht für das aktuelle Aufgebot der englischen Nationalmannschaft. Anzeige

"Jude hat eine Menge Spiele zurzeit", sagte Southgate bei einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag. "Er spielt Champions-League-Spiele, Liga-Spiele. Als 18-Jähriger hatte er eine volle Saison letztes Jahr ohne Pause." Der England-Coach merkte an, dass Spieler wie Bellingham oder auch der ebenfalls nicht nominierte Mason Greenwood von Manchester United "körperlich noch wachsen." So müsse man die Youngster "vorsichtig behandeln und sichergehen, dass diese beiden Spieler, die sehr wichtig werden könnten in der Zukunft, nicht frühzeitig zu stark belastet werden".

Gleichzeitig betonte Southgate den engen Kontakt zu Spieler und Verein, die bei der Entscheidung mit einbezogen wurden. "Wir haben über die Situation gesprochen", so der Trainer der "Three Lions" weiter und erklärte, dass die Nicht-Nominierung keineswegs mit unzureichender Leistung des Duos zu begründen sei. "Beide spielen sehr gut, sie hätten es verdient im Team zu sein, aber wir haben nachhaltige Ziele und Ambitionen im Kopf." Bellingham verpasste in der laufenden Spielzeit noch kein einziges Pflichtspiel unter dem neuen BVB-Trainer Marco Rose und gehört inzwischen zum unangefochtenen Stammpersonal der Westfalen.