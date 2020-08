BVB-Talent Jude Bellingham über Ablöse-Druck, Vergleiche mit Gerrard und Titel-Ambitionen 

Mit Jude Bellingham sicherte sich der BVB in diesem Sommer eines der begehrtesten Talente Europas. 26,5 Millionen Euro überwiesen die Schwarz-Gelben für die Dienste des 17-Jährigen an den englischen Klub Birmingham City. Er ist damit der teuerste Minderjährige in der Bundesliga-Geschichte. Doch trotz der hohen Ablöse macht sich der Brite keine großen Gedanken. "Um ehrlich zu sein, fühle ich keinen Druck. Der Druck, den ich auf mich selbst ausübe, ist größer als jedes Preisschild", erklärte er im Rahmen einer Medienrunde beim Trainingslager in Bad Ragaz.

Beim 6:0-Testspielsieg gegen Altach ließ der zentrale Mittelfeldmann sein Können schon aufblitzen und setzte seine Mitspieler einige Male mit tollen Pässen stark in Szene. Vergleiche mit großen, englischen Fußballern verbittet er sich trotz seiner starken Anlagen dennoch. "Ich bin der erste Jude Bellingham und möchte nicht mit Gerrard oder Lampard verglichen werden. Sie waren zweifelsohne großartige Spieler. Ich habe aber andere Eigenschaften, bin ein anderer Spieler und eine andere Person."

Bellingham will auf ein neues Level kommen

Beim BVB will er sich mit starken Leistungen für Einsätze in seiner ersten Bundesliga-Saison empfehlen. Dies will er vor allem mit der richtigen Einstellung erreichen. "Du musst selbstbewusst sein - vor allem, wenn du in einen neuen Klub kommst", stellte er klar. Generell sei er mit seiner bisherigen Entwicklung zufrieden, wolle sich aber stets weiterentwickeln und zu einem gestandenen Profi reifen. "Ich möchte hier aber stetig dazulernen und in allen Punkten auf ein neues Level kommen". Sein klares Ziel: "Ich persönlich möchte so viele Spielminuten bekommen wie möglich - auch in den großen Spielen. Ich möchte Vorlagen geben, Tore machen und gute Leistungen zeigen."

