BVB-Talent Pena Zauner noch ohne Profi-Vertrag - Abgang im Sommer möglich

Pena Zauner absolvierte in der laufenden Saison 16 Spiele für den BVB-Nachwuchs. Dabei erzielte er fünf Treffer und gab sechs Vorlagen. Der U20-Nationalspieler Venezuelas kam vor über zwei Jahren von Eintracht Frankfurt zum BVB. Und dort wolle er sich am liebsten durchsetzen. "Die erste Adresse für Verhandlungen ist natürlich der BVB. Enrique will unbedingt einen Profivertrag erhalten. Nichtsdestotrotz strecken viele Vereine ihre Fühler nach ihm aus, doch wir warten zunächst die erste Kontaktaufnahme durch den BVB ab", wird ein Sprecher seiner Berater-Agentur BISC International Sport Consulting zitiert.