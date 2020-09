Fix: BVB verleiht Talent Sergio Gomez erneut an spanischen Klub SD Huesca

Für Sergio Gomez ist weiterhin noch kein Platz bei Borussia Dortmund. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, wird der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler auch in der kommenden Saison beim spanischen Erstliga-Aufsteiger SD Huesca spielen. Schon in der vergangenen Spielzeit war Gomez, der 2019 mit der spanischen U19-Nationalmannschaft Europameister geworden ist, dorthin ausgeliehen.