BVB-Talent Youssoufa Moukoko mit Botschaft an Kritiker: "Ich werde mich dafür nicht schämen"

Gut ist Moukoko in der Tat: In der abgeschlossenen Saison gelangen ihm 50 Tore in 28 Ligaeinsätzen. Er sei "natürlich stolz und überglücklich" über das Geleistete, schrieb das BVB-Juwel und richtete sich an Fans und Mitspieler: "Ich werde es niemals vergessen, dass ihr es mit ermöglicht habt, den Rekord zu knacken." Zur Finale-Pleite gegen Köln meinte Moukoko: "Das Leben geht weiter, auch Niederlagen gehören zu einer Entwicklung dazu."

Zum Abschluss seines Eintrags blickte Moukoko, der beim BVB einen weiteren Sprung in den Alterklassen machen und die U17 verlassen wird, in die Zukunft: "Nächstes Jahr werde ich noch stärker zurückkommen und wir werden die U19 rocken." Dortmunds Nachwuchschef Lars Ricken hatte der Bild dazu zuletzt erklärt: "Youssoufa hat jetzt das Alter erreicht, in dem er in der U19 spielen darf. Wir sehen diese Altersklasse für ihn als den richtigen Jahrgang an. Das entspricht seiner Leistungsfähigkeit."