BVB-Juwel Youssoufa Moukoko mit Bundesliga-Debüt 2020? Mediziner warnt: Talente "nicht verheizen" 

Robust, schnell, eiskalt vor dem Tor: Wer ein Spiel von BVB-Talent Youssoufa Moukoko gesehen hat, wird kaum glauben können, dass der Mittelstürmer erst 15 Jahre alt ist. In der Bundesliga-West hat er in dieser Saison für die U19 von Borussia Dortmund 24 Tore in 15 Spielen erzielt. Noch in diesem Jahr könnte der Teenager im Profikader des BVB stehen und in der Bundesliga eingesetzt werden, denn am 22. November wird Moukoko 16. Und die Deutsche Fußball Liga (DFL) plant, die Altersgrenze auf 16 Jahre herabzusenken, im März soll darüber auf der DFL-Vollversammlung entschieden werden.