Auf den Spuren von Götze, Moukoko und Co.: Welche BVB-Youngster vor dem Durchbruch stehen

Die U19 von Borussia Dortmund steht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Viertelfinale der Youth League. In der Champions League der europäischen Nachwuchsteams trifft der BVB an diesem Mittwoch (16.30 Uhr/DAZN) auf Atlético de Madrid Juvenil A, die Jugendmannschaft des spanischen Top-Klubs Atlético Madrid. Im Fokus dabei stehen auf BVB-Seite besonders drei Spieler – Nnamdi Collins, Jamie Bynoe-Gittens und Bradley Fink. Können diese Spieler eines Tages wie Mario Götze, Christian Pulisic oder Youssoufa Moukoko den Sprung aus dem eigenen Nachwuchs zu den Profis schaffen? Der BVB stößt aktuell die Tür weit auf. Ein Überblick.

Nnamdi Collins Der 18 Jahre alte Innenverteidiger durfte schon vor fast zwei Jahren mit den Profis unter Ex-Trainer Lucien Favre trainieren. Im Sommer 2016 kam Collins von Fortuna Düsseldorf zum BVB – als Zwölfjähriger. Seither gilt er als größtes Innenverteidiger-Talent des Klubs. Die Saisonvorbereitung auf die laufende Spielzeit durfte der Verteidiger auch unter BVB-Coach Marco Rose absolvieren. Mitte Juli hatte sich der athletisch starke Collins aber eine schwere Verletzung an der Kniescheibe zugezogen. Und fiel knapp drei Monate aus. Seither kämpft er sich über die U19 mit starken Leistungen zurück ans Profi-Team. Er ist mit 3,78 Sekunden auf 30 Metern so schnell wie kein anderer Mannschaftskollege. Collins darf noch ein weiteres Jahr im Jugendbereich kicken. Doch die BVB-Defensive könnte zeitnah neben Neuzugang Niklas Süle weitere Verstärkungen gebrauchen. Manuel Akanji soll vor einem Abschied in Richtung Premier League stehen, der ausgeliehene Marin Pongracic ist im Sommer wieder weg, Dan-Axel Zagadou ist zu verletzungsanfällig und Mats Hummels findet wohl nicht mehr zu alter Stärke zurück. Neben Collins könnte der erst 18-jährige Soumaïla Coulibaly mehr in den Fokus rücken. Vielleicht setzt der BVB bald mehr auf die eigenen Talente - so wie vor über zehn Jahren auf den "Kinderriegel" Mats Hummels und Neven Subotic.

Jamie Bynoe-Gittens Der erst 17 Jahre Engländer ist der aktuell interessanteste Spieler in der U19 von Borussia Dortmund. "Er spielt in unseren Profikader-Planungen für die kommende Saison natürlich eine Rolle“, sagte der designierte BVB-Manager Sebastian Kehl vor wenigen Wochen dem Kicker. Bynoe-Gittens ist eine Quasi-Kopie von Jadon Sancho. Ein Tempodribbler, der aus dem Stand explodieren kann. Der Rechtsaußen kann als hängende Spitze und als Flügelspieler agieren. Wie der Revierklub den von vielen europäischen Top-Klubs gejagten Bynoe-Gittens verpflichten konnte? Der BVB bietet noch SPORTBUZZER-Informationen höhere Gehälter und auch ein höheres Handgeld als viele andere Vereine. Zudem kassieren auch die Berater bei Deals mit Dortmund oft besser ab. Bynoe-Gittens und auch Sancho werden von Emeka Obasi beraten. Ein Versprechen des BVB in den Gesprächen an die talentierten Spieler: Hier spielt man früh in der ersten Mannschaft, kann Einsatzzeiten sammeln, bekommt das Vertrauen geschenkt – und nach ein paar Jahren kann der Spieler dann den nächsten Schritt zu einem anderen Klub machen. Aktuelle Beispiele? Erling Haaland und Jude Bellingham.