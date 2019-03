BVB-Stars von morgen: Dortmund-Talente Unbehaun und Raschl mit Profiverträgen ausgestattet 

„Ich freue mich sehr, dass wir erneut zwei Talente aus dem eigenen Nachwuchs in den Profibereich bringen und so die hohe Durchlässigkeit beim BVB bestätigen konnten“, sagte Dortmunds Nachwuchskoordinator Lars Ricken. Dieser Schritt war auch nötig, um ein Zeichen an die Konkurrenz zu senden, die sich in den vergangenen Monaten um die beiden Jungstars bemühte. Nach Bild-Informationen sollen an Raschl Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und der FC Bayern dran gewesen sein.