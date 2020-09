BVB teilt mit: Jadon Sancho und Roman Bürki fallen für Supercup-Duell gegen den FC Bayern aus

Diese Ausfälle tun Borussia Dortmund richtig weh: Torwart Roman Bürki und Außenstürmer Jadon Sancho werden im Duell um den DFL-Supercup am Mittwochabend (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) gegen den FC Bayern München nicht spielen können. Beide flogen am Dienstagabend nicht mit der Mannschaft nach München, wo das Spiel ohne Fans in der Allianz Arena stattfinden wird. Wie der BVB via Twitter bekannt gab, leiden sowohl Bürki als auch Sancho und einem Atemwegsinfekt. Um Corona soll es sich dabei nach Vereinsangaben allerdings nicht handeln: Die Corona-Tests beider Spieler am Montag seien negativ ausgefallen.