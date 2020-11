BVB teilt mit: Reinier positiv auf Corona getestet – alle anderen Spieler negativ

Borussia Dortmunds Youngster Reinier ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der Verein am Montag mit. Alle weiteren Testergebnisse von Spielern und Trainerstab seien einen Tag vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Brügge am Dienstag (21 Uhr/DAZN) negativ gewesen.

Der brasilianische U21-Nationalspieler stand am Wochenende beim 5:2-Erfolg des BVB gegen Hertha BSC in Berlin nicht im Kader des Bundesligisten. Der 18-Jährige bestritt in der vergangenen Woche für sein Heimatland unter anderem in Kairo gegen Ägypten und gegen Südkorea Länderspiele.