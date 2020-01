Ohne Erling Haaland: BVB siegt dank Guerreiro und Youngstern im Test gegen Feyenoord Rotterdam

Borussia Dortmund hat am Samstagmittag einen gelungenen Auftakt in den Testspiel-Doppelpack gefeiert. Das Team von Trainer Lucien Favre gewann im Trainingslager in Marbella souverän mit 4:2 (2:1) gegen Feyenoord Rotterdam. Beim BVB-Erfolg gegen den Klub aus der niederländischen Eredivisie trafen Raphael Guerreiro (1. und 56. Minute) sowie die beiden Youngster Giovanni Reyna (44.) und Chris Führich auf Vorlage von Reyna (66.). Nicolai Jorgensen sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich (22.), kurz vor Schluss war Luciano Narsingh erfolgreich (90.+3).