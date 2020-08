Hoher Sieg im ersten Test: BVB schlägt Altach - Bellingham mit starkem Debüt, Haaland überzeugt

Der BVB hat sein erstes Testspiel der neuen Saison gewonnen. Gegen den österreichischen Klub SCR Altach siegte das Team von Trainer Lucien Favre im Rahmen des Trainingslagers in Bad Ragaz deutlich mit 6:0. Beim Erfolg feierte der 25 Millionen Euro teure Neuzugang Jude Bellingham sein Debüt für die Dortmunder Borussia. Der Brite spielte in der ersten Halbzeit auf der zentralen Mittelfeldposition und zeigte eine engagierte Leistung.

Bereits früh ging der BVB in der Partie in Führung. Top-Talent Giovanni Reyna traf bereits nach 14 Minuten nach Vorlage von Erling Haaland. Jener Haaland zeigte sich selbst für die beiden darauffolgenden Treffer verantwortlich. In der 36. Minute traf der norwegische Sturmtank per Eltmeter, nachdem er selbst von Keeper Martin Kobras gefoult wurde. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schnürte er dann den Doppelpack. Nach starker Vorarbeit von Bellingham musste Haaland nur noch ins Tor einschieben.

In der Pause brachte Favre eine komplett neue Mannschaft und gab unter anderem Emre Can, Axel Witsel und Jadon Sancho Spielzeit. Auch die "neue" BVB-Mannschaft spielte durchaus engagiert und erspielte sich einige hochkarätige Gelegenheiten. Unter anderem traf Eden Hazard den Pfosten (65.). Zehn Minuten später machte es der Belgier dann besser und erhöhte zum 4:0 für den deutschen Vize-Meister. Julian Brandt hatte die Vorarbeit geleistet. In der 85. legte er BVB durch Can noch einmal nach. Er traf zum 5:0 - Neuzugang Thomas Meunier hatte ihm zuvor schön den Ball in den Lauf gespielt. Brandt erzielte dann in der 90. Minute den Endstand zum 6:0.