Götze mit Doppelpack bei BVB-Test: Dortmund schlägt Münster bei Brandt-Comeback locker

Zwei Spiele und zwei Siege: Borussia Dortmund hat einen Tag nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg im DFB-Pokal gegen den KFC Uerdingen ein Testspiel gegen Preußen Münster gewonnen. Der BVB besiegte den Drittligisten am Samstag mit 4:0 (1:0). Leonardo Balerdi (24.), Dan-Axel Zagadou (76.) und Mario Götze per Doppelpack (85./87.) erzielten im Preußenstadion die Dortmunder Tore.

BVB: Brandt sieht sich nach Startelf-Comeback "auf einem guten Weg"

BVB-Trainer Lucien Favre stellte gegen die Münsteraner im Vergleich zum DFB-Pokal-Spiel in Uerdingen eine komplett veränderte Elf auf. Einzig Achraf Hakimi, Mario Götze und Jacob Bruun-Larsen standen auch in Uerdingen schon auf dem Platz, allerdings nur für Kurzeinsätze am Ende der Partie. Mit in der Startelf gegen Preußen stand auch Neuzugang Julian Brandt, der zuletzt wegen Adduktorenproblemen pausieren musste.