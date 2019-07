BVB gewinnt erstes Testspiel zweistellig: Neuzugang Morey erzielt in Schweinberg Debüt-Tor

Der BVB ist mit einem zweistelligen Sieg in die Saisonvorbereitung gestartet. Beim FC Schweinberg, einem Kreisligisten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, gelang dem Team von Trainer Lucien Favre ein deutlicher 10:0-Sieg. Top-Torschütze von Borussia Dortmund war Maximilian Philipp, der wohl kurz vor einem Wechsel zu Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg steht . Der U21-Europameister von 2017 traf viermal (40./41./42./77.) beim ersten BVB-Test in dieser Saison.

Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde

BVB-Neuzugang Morey gibt vielversprechendes Debüt - Hummels spielt 90 Minuten durch

Die weiteren Tore für die durch Jugendspieler verstärkten Dortmunder erzielten Tobias Raschl (12./68.), Marius Wolf (44.), Barcelona-Transfer Mateu Morey (59.), Emre Aydinel (83.) und Shinji Kagawa (87.). BVB-Rückkehrer Mats Hummels spielte die kompletten 90 Minuten in der Innenverteidigung mit Abdou Diallo durch, ebenso wie Offensivspieler Mario Götze. Den beiden Weltmeistern von 2014 gelang jedoch kein Torerfolg. Das vom FC Barcelona verpflichtete Talent Morey gab ein vielversprechendes Debüt.

Geldregen für BVB, Bayern & Co.: Das kassieren die Bundesliga-Klubs im Europapokal

Anders als Hummels gehörten die BVB-Zugänge Nico Schulz (Hoffenheim), Thorgan Hazard (Mönchengladbach) und Julian Brandt (Leverkusen) nicht zum Kader für den ersten Test der Saisonvorbereitung. Sie waren erst vor zwei Tagen ins Training eingestiegen und deshalb in Dortmund geblieben. Auch andere BVB-Nationalspieler wie Marco Reus oder Jadon Sancho fehlten.

Am Montag tritt der BVB eine sechstägige Reise in die USA an. Dort stehen Spiele gegen die Seattle Sounders und den Champions-League-Sieger FC Liverpool auf dem Programm.