BVB-Zugang Meunier erneuert Kritik an PSG: "Mag nicht, wenn gelogen wird" - Wechsel stand schon früh fest

Zugang Thomas Meunier hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund schon vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem BVB und seinem jetzigen Ex-Klub Paris St. Germain am 18. Februar (2:1) unterschrieben. Dies verriet der belgische Nationalspieler am Donnerstag bei einer Medienrunde. Während der Partie sah er seine Entscheidung dann bestätigt. "Ich hatte Gänsehaut während des gesamten Champions-League-Spiels. Es war das erste Mal für mich, dass ich in so einem Stadion und vor so einer Atmosphäre gespielt habe. Hier in Dortmund sind viel mehr Zuschauer, alle standen und schreiten. Ich dachte nur: Wow, hier bin ich nächstes Jahr", sagte Meunier.