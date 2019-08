BVB mit Verletzungssorgen im Supercup: Hazard und Bürki fallen wohl aus - Auch Brandt fehlt

Auch die Chancen von BVB-Profi Thorgan Hazard auf einen Einsatz am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) sind gering. Zwar kehrte der Neuzugang aus Mönchengladbach ins Training der Dortmunder zurück, absolvierte aber nur einen kleinen Teil des Programms. Der 26 Jahre alte belgische Nationalspieler war am vergangenen Samstag im Test gegen Udinese Calcio umgeknickt . Sicher ausfallen wird Neuzugang Julian Brandt. Der ehemalige Leverkusener pausiert seit Tagen wegen Adduktorenproblemen.

BVB-Coach Lucien Favre plant für den Supercup gegen den FC Bayern vorerst ohne Stammtorhüter Roman Bürki. „Die Wunde war tief, er kann nicht trainieren“, sagte der Dortmunder Trainer am Donnerstag nach der zweitletzten Einheit des Bundesligisten im Trainingslager von Bad Ragaz. Bürki hatte sich eine Risswunde am Schienbein zugezogen, die genäht werden musste.

Favre: "Aufpassen, was wir sagen"

BVB plant Angriff auf die Bayern

Vor allem die Transferaktivitäten der Dortmunder zeigen aber, dass sie es in diesem Jahr ernst meinen mit dem Angriff auf die Bayern. Vor allem die Rückkehr von Mats Hummels zum BVB wurde als deutliche Ansage in Richtung des deutschen Rekordmeisters gewertet. Hinzu kommen die Verpflichtungen von Hazard, Brandt und Nico Schulz (TSG Hoffenheim). Die Ausgaben von rund 110 Millionen Euro hat BVB-Boss Watzke näher erläutert. „Ich glaube nicht, dass wir netto überhaupt eine Menge investieren müssen. Am Ende des Tages haben wir vor allem umgeschichtet", sagte er der dpa vor dem Hintergrund der Top-Verkäufe von Christian Pulisic (FC Chelsea) und Abdou Diallo (PSG), die rund 100 Millionen Euro in die Kassen gespült haben.