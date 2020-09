Muskelfaserriss: BVB muss "einige Wochen" auf Thorgan Hazard verzichten

Borussia Dortmund muss vorerst auf Mittelfeldspieler Thorgan Hazard verzichten. Der 27-Jährige war beim 3:0 zum Bundesliga-Auftakt am vergangenen Samstag gegen Borussia Mönchengladbach schon nach 19 Minuten verletzt ausgeschieden. Bei eingehenden Untersuchungen wurde bei dem belgischen Nationalspieler nun ein Muskelfaserriss im Oberschenkel diagnostiziert. Über die genaue Ausfalldauer machte der BVB am Montag keine Angaben, sondern teilte lediglich mit, dass Hazard "einige Wochen pausieren" müsse.

Somit wird der Mittelfeldspieler sicher am kommenden Samstag im Punktspiel beim FC Augsburg nicht zur Verfügung stehen. Auch sein Einsatz in der darauffolgenden Partie gegen den SC Freiburg scheint fraglich. Die Dortmunder dürften darauf hoffen, dass Hazard spätestens zum Start der Champions-League-Gruppenphase am 20./21. Oktober zurückkehren kann.