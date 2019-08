Schock-Nachricht für den BVB: Neuzugang Thorgan Hazard fällt mehrere Wochen aus 

Was zunächst nur befürchtet wurde, ist nun bittere Gewissheit. Wie der BVB auf seinem offiziellen Twitter-Kanal bestätigte, muss der Vizemeister der vergangenen Saison in den nächsten Wochen auf seinen belgischen Offensiv-Star Thorgan Hazard verzichten. Im Auswärtsspiel beim Aufsteiger 1. FC Köln (3:1) zog sich der 26-Jährige eine Verletzung an den Rippen zu, musste in der 85. Minute ausgewechselt werden.

ℹ️ @HazardThorgan8 hat sich im Spiel #KOEBVB eine Rippenverletzung zugezogen und muss in den nächsten Wochen pausieren.



Gute Besserung, Thorgan! 🙌 pic.twitter.com/tcFtUZHX06 — Borussia Dortmund (@BVB) August 27, 2019

Genaue Details zur Verletzung von Hazard gab der BVB nicht bekannt - daher ist weiterhin unklar, wie lange Borussia Dortmund genau auf den Belgier verzichten muss und um was für eine Rippenverletzung es sich handelt. Die Verletzung zog er sich nach Angaben der Dortmunder ohne Fremdeinwirkung zu.

Hazard hatte sich gerade erst seine Position in der Stammelf von Trainer Lucien Favre erkämpft. Sowohl in den ersten beiden Bundesliga-Spielen des Tabellenführers gegen den FC Augsburg (5:1) und gegen Köln (3:1), als auch im DFB-Pokal gegen den KFC Uerdingen (2:0) stand der 26-Jährige in der Startaufstellung.

Im DFB-Pokal: Wiedersehen mit Hazards Ex-Klub Gladbach Das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub sollte für Hazard aller Voraussicht nach nicht in Gefahr sein. In der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals kommt es zum West-Schlager zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Dabei trifft nicht nur der Belgier auf seinen ehemaligen Verein, sondern auch Coach Favre. Der weitere Zugang Nico Schulz, Kapitän Marco Reus sowie Mo Dahoud haben in ihrer Karriere ebenfalls bereits für die "Fohlen-Elf" gespielt.

