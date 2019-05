Twitter-Panne: BVB schreibt Namen von Neuzugang Hazard falsch - Ex-Klub Gladbach antwortet frech

Peinlicher Fehler auf dem englischsprachigen Twitter-Kanal des BVB. Nach dem Wechsel von Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach zu den "Schwarz-Gelben" twitterte der Klub "They don't call him Torgen for nothing" ("Sie nennen ihn nicht umsonst Torgen") und ersetzten das "o" in Anspielung auf die Torgefährlichkeit des Belgiers durch einen Ball. Soweit so gut. Das Problem: Der 25 Millionen Euro teure Neuzugang wird nicht Torgen, sondern Thorgan geschrieben.

Gladbach antwortet auf Twitter-Fail

Dieser Fehler fiel dem Social-Media-Team von Gladbach sofort auf und diese antworteten frech: "We used to spell it with an `a`... but he´s your player now" ("Wir haben ihn mit einem "a" geschrieben...aber er ist jetzt euer Spieler"). Doch offenbar haben die Gladbacher auch nicht sehr genau hingeschaut, denn sie erkannten nur einen "Hazard-Fehler" im Tweet des BVB.