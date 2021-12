Einschränkungen durch die Politik erwartet: BVB storniert Tickets für Top-Spiel gegen den FC Bayern

Borussia Dortmund storniert die bereits verkauften Tickets für das Bundesliga -Topspiel gegen den FC Bayern . Der Grund dafür ist, dass der Bundesliga-Klub mit einer coronabedingten Reduzierung der Stadionkapazität durch die Landesregierung in den kommenden Tagen rechnet. Alle auf Basis der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stehenden 67.000 Karten für die Partie an diesem Samstag waren laut BVB bereits verkauft gewesen. Die Ticketkäufer erhalten ihr Geld zurück.

"Sobald die politische Entscheidung über zulässige künftige Stadion-Auslastungen in Nordrhein-Westfalen getroffen worden ist und uns in dieser Sache gesicherte Erkenntnisse vorliegen, werden wir über den neuen Vorverkauf informieren", hieß es in einer Vereinsmitteilung der Dortmunder. In NRW sind inzwischen eindeutige Tendenzen zu einem restriktiven Vorgehen in der Zuschauer-Frage zu erkennen. "Bilder wie vom Wochenende in Köln wird es und darf es nicht wieder geben. Wir werden entsprechende Beschlüsse fassen", hatte der neue NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) mit Blick auf den vergangenen Spieltag, als 50.000 Fans die Derbysieg des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach im Stadion verfolgt hatten, gesagt.