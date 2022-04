Bundesliga kompakt: Teenie-Debütant Rothe eröffnet BVB-Torfestival - Hertha sendet Lebenszeichen

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 6:1 (5:0)

Mit einer 17 Jahre alten Entdeckung in der Startelf und einem Tor-Festival in der ersten Hälfte hat Borussia Dortmund die neuerliche Qualifikation für die Champions League so gut wie perfekt gemacht. Beim 6:1 (5:0) gegen den VfL Wolfsburg hatte BVB-Trainer Marco Rose überraschend Teenager Tom Rothe von Beginn an aufgeboten - und der linke Flügelspieler rechtfertigte das Vertrauen schnell. In der 24. Minute brachte der U19-Nationalspieler die Dortmunder per Kopf in Führung und löste damit offenbar auch bei seinen Kollegen sämtliche Bremsen. Axel Witsel (26.), Manuel Akanji (28.), Emre Can (35.) und Erling Haaland (38.) sorgten schon im ersten Durchgang für eine regelrechte Demütigung der Gäste, deren Klassenerhalt noch nicht endgültig gesichert ist. Im zweiten Abschnitt legte Haaland nach (54.) und stimmte sein Team weiter für den Bundesliga-Klassiker am kommenden Samstag beim FC Bayern ein. Das einzige Tor für den VfL schoss Ridle Baku (82.). Der BVB hat bei vier noch ausstehenden Saison-Spielen zwölf Punkte Vorsprung auf den fünftplatzierten SC Freiburg. Beim Blick auf die Tordifferenz kann den Dortmundern die Teilnahme an der Königsklasse nur noch theoretisch durch die Lappen gehen.

