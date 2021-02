BVB gibt bekannt: Torhüter Roman Bürki fehlt bis zu zwei Wochen wegen Schulter-Verletzung

Borussia Dortmund muss mindestens zehn Tage auf Roman Bürki verzichten. Das gab der Bundesligist einen Tag vor seinem Duell im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn bekannt. Der Schweizer Torhüter hatte sich vor dem Wochenende an der Schulter verletzt.

Eine MRT-Untersuchung hat nun ergeben, dass Bürki zehn bis 14 Tage pausieren muss. Damit verpasst der Keeper neben dem Duell im DFB-Pokal auch das Spiel gegen seinen Ex-Verein SC Freiburg in der Bundesliga. Ob er für die Partien gegen die TSG Hoffenheim und in der Champions League gegen den FC Sevilla wieder fit sein wird, ist noch offen.

Der 30-Jährige Bürki war in der laufenden Saison in 20 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen. Sein Schweizer Landsmann Marwin Hitz hatte ihn bereits am Samstag beim Sieg gegen den FC Augsburg ersetzt und wird auch die kommenden Partien bestreiten.