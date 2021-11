Nachfolger von BVB-Torjäger Erling Haaland: Barcelona-Talent Pedri mit Golden-Boy-Award ausgezeichnet

Pedri war in der vergangenen Saison sowohl beim FC Barcelona als auch in der Nationalmannschaft zum Dauerbrenner avanciert. Für den spanischen Spitzenklub kam er im Verlauf der Spielzeit auf 52 Pflichtspieleinsätze und gehörte im prominent besetzten Kader zum absoluten Stammpersonal. Dabei gelangen ihm vier Tore und sechs Vorlagen. Im anschließenden Sommer verpasste er bei der Europameisterschaft beim Weg bis ins Halbfinale des Turniers lediglich eine Spielminute, stand ansonsten in sämtlichen Partien über die volle Distanz auf dem Platz. Auch beim anschließenden olympischen Fußball-Turnier wirkte der Youngster mit.