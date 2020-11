BVB-Torjäger Erling Haaland: Deshalb fühle ich mich in Dortmund wohl

Erling Haaland entpuppte sich bislang als Glücksgriff für den BVB. Im Sturmzentrum zweifellos gesetzt, blieb der Norweger mit eingebauter Torgarantie in Bundesliga und Champions League zusammen in dieser Saison nur zweimal ohne eigenen Treffer. Zuletzt schoss er die Borussia mit einem Viererpack gegen Hertha BSC (5:2) fast im Alleingang auf Liga-Platz zwei hinter dem FC Bayern, hat zudem erhebliche Aktien daran, dass sich der BVB in der Königsklasse voll auf Achtelfinal-Kurs befindet. Beim 3:0 gegen den FC Brügge steuerte er bereits seine CL-Treffer fünf und sechs im laufenden Wettbewerb bei.

