BVB-Torwart Roman Bürki knöpft sich eigenes Team vor: "Der letzte Wille fehlt"

Torwart Roman Bürki hat sich im Trainingslager von Borussia Dortmund im spanischen Marbella zu den Defiziten des eigenen Teams während der Hinrunde geäußert. Dabei übte der Schweizer teils deutliche Kritik an seiner Mannschaft. "Es gibt kleine Ausreißer in den Spielen, wo einfach der letzte Wille fehlt" , sagte Bürki - und bezog sich damit wohl auf die vielen Partien, in denen der BVB eine Führung nicht ins Ziel brachte. Das gelang den Dortmundern bei den 2:2-Remis bei Eintracht Frankfurt , gegen Werder Bremen und beim SC Freiburg ebenso wenig wie bei der 1:2-Niederlage im letzten Hinrundenduell bei der TSG Hoffenheim .

Sind die vielen vermeintlich vermeidbaren Punktverluste des BVB also doch eine Frage der Mentalität? Bürkis Analyse lässt diesen Schluss zu. Dabei hatten sich die Dortmunder gegen diese Theorie in den vergangenen Wochen und Monaten massiv zur Wehr gesetzt. Kapitän Marco Reus hatte nach dem Auswärtsspiel in Frankfurt Fragen eines Sky-Reporters nach einem Mentalitätsproblem mit drastischen Worten zurückgewiesen. Nach der unnötigen Pleite in Sinsheim kurz vor Weihnachten konnte aber selbst der sonst so zurückhaltend auftretende Trainer Lucien Favre nicht mehr an sich halten und attestierte seinem Team angesichts zahlreicher vergebener Torchancen "Dummheit".