Verletzt ausgewechselt: BVB bangt um Torwart Roman Bürki - Einsatz gegen Inter Mailand fraglich

Für den BVB stehen die Wochen der Wahrheit an: Nach dem 1:0-Sieg in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach müssen die Dortmunder am Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League bei Inter Mailand spielen, am kommenden Samstag steht das Revierderby beim FC Schalke an - und nur vier Tage später empfängt der BVB erneut Gladbach, dieses Mal für die zweite Runde im DFB-Pokal. Jeder Ausfall sorgt für Alarm bei Borussia Dortmund - und genau diesen könnte es nun im Fall Roman Bürki geben: Der Torwart des BVB musste im Gladbach-Spiel am Samstagabend in der 71. Minute verletzt ausgewechselt werden.