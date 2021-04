Bericht: BVB auf Torwart-Suche – Interesse an Transfer von Leipzig-Keeper Peter Gulacsi

Der erfahrene Ungar ist aktuell Stammtorhüter bei Dortmunds Liga-Konkurrent RB Leipzig, der sich als Tabellenzweiter auf ein weiteres Jahr in der Champions League einrichten darf. In der laufenden Spielzeit kam Gulacsi auf 43 Pflichtspieleinsätze für die Sachsen und blieb dabei 15 Mal ohne Gegentor. Eine sichere Teilnahme an der Königsklasse kann der BVB dem 30-Jährigen aktuell nicht gewährleisten. Dortmund steht als Fünfter einen Zähler hinter Platz vier, der den Sprung in die Königsklasse bedeuten würde.