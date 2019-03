Champions-League-Konferenz im Liveticker: BVB gegen Tottenham und Real Madrid gegen Ajax

Borussia Dortmund hofft im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen Tottenham Hotspur auf eine Aufholjagd. Nach dem 0:3 vor drei Wochen beim englischen Spitzenklub aus London will der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga das drohende Aus noch abwenden. Der jüngste Abwärtstrend mit nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Pflichtspielen macht zwar wenig Mut. Dennoch hofft Marco Reus auf den ersten Viertelfinal-Einzug des BVB seit der Saison 2016/17. "Wir sind in der Lage, das Unmögliche zu schaffen. Die ganze Mannschaft glaubt daran", sagte der BVB-Kapitän.

Außerdem treffen am Dienstag im Achtelfinale Real Madrid und Ajax Amsterdam aufeinander (So könnt ihr das Spiel live sehen!). Das Hinspiel hatte Titelverteidiger Real in Amsterdam 2:1 gewonnen. Madrids Trainer Santiago Solari hofft nach schlechten Ergebnissen zuletzt auf die Wende und sagte: "Wir brauchen vorne nur mehr Glück."