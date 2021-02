BVB-Trainer Edin Terzic bestätigt Austausch mit Matthias Sammer und erklärt Plan gegen den FC Sevilla

Schließlich habe Sammer seinen Trainerjob in Dortmund einst in einer ähnlichen Situation und in vergleichbarem Alter angetreten. Tatsächlich war Sammer erst 32 Jahre alt, als er 2000 den Posten des Chefcoches beim BVB übernahm. 2002 führte er den Klub dann zur Meisterschaft. Nun gibt er dem in die Kritik geratenen Terzic, der aus seinen ersten zehn Spielen als Chefcoach nur 14 von 30 möglichen Bundesliga-Punkten holte, Hilfestellung.

Wie diese konkret aussieht, blieb am Montag allerdings offen. Allerdings steht der Coach mit seinem Team in Sevilla vor der nächsten großen Herausforderung. "Wenn wir es schaffen, unsere Leistung konstant auf den Platz zu bekommen, sehe ich gute Chancen, die nächste Runde zu erreichen" , sagte Terzic. Dafür müssen man "hellwach" sein und eine gute Mischung aus Phasen des Pressings und der Kompaktheit finden. "Wir wollen es Chance wahrnehmen, unser wahres Gesicht zu zeigen", betonte der Coach.

Ein Vertrauen, dass Terzic an die Spieler weitergibt. "Wir haben noch immer die voller Überzeugung in die Qualität der Mannschaft und fordern nichts ein, was wir nicht schon gesehen haben." Allerdings gestand der Trainer mit Blick auf die Partie in Spanien auch ein: "Wenn man die aktuelle Form vergleicht, ist Sevilla deutlich im Vorteil." Die Andalusier haben ihre letzten neun Pflichtspiele gewonnen. Beim versuch, diese Serie zu brechen, kann der BVB am Mittwoch wieder auf Thomas Meunier zurückgreifen. Roman Bürki, Dan-Axel Zagadou und Thorgan Hazard werden hingegen weiterhin fehlen.