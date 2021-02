Hamann eröffnet Debatte um BVB-Trainer Edin Terzic: "Kann mir vorstellen, dass die Diskussionen beginnen"

Beim 3:2 im Pokal-Achtelfinale unter der Woche gegen den Zweitligisten SC Paderborn war man noch mit einem blauen Auge davongekommen. Am Samstag wurde Borussia Dortmund vom SC Freiburg dann niedergestreckt. 1:2, der nächste Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Qualifikation und bereits die achte Niederlage der Saison. Zum Vergleich: Am Ende der vergangenen Spielzeit hatte man einmal weniger verloren. Der BVB taumelt auch nach dem Trainerwechsel von Lucien Favre zu Edin Terzic im vergangenen Dezember durch die Bundesliga. Bei der Suche nach den Gründen blickt man zunehmend in ratlose Gesichter. Ein Zustand, der auf dem Verein lastet. Und der nach Ansicht von Dietmar Hamann erneut personelle Konsequenzen haben könnte. Anzeige

"Ich habe es schon vor ein paar Wochen gesagt: Dortmund muss aufpassen, dass es nicht untrainierbar wird. Einen Trainer haben sie schon verschlissen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Woche die Diskussionen beginnen, ob man nochmal etwas machen muss", sagte der Ex-Nationalspieler nach der Borussen-Pleite in Freiburg: "Ich bin gespannt, was in den kommenden Tagen passiert." Terzic, der mit seiner Mannschaft seit Amtsübernahme nur 13 von 27 möglichen Bundesliga-Punkten holte, wollte der Sky-Experte aber nicht als Schuldigen für die Misere ausmachen. Die Probleme lägen tiefer: "Je mehr ich von der Mannschaft sehe, desto mehr kriege ich das Gefühl, dass es egal ist, wer sie trainiert."

Die BVB-Verantwortlichen Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc hatten Terzic in den vergangenen Wochen immer wieder das Vertrauen bis Saisonende ausgesprochen. Ob dies weiterhin Bestand hat, blieb am Samstag zunächst offen. Terzic selbst wollte sich mit Gedanken an eine etwaige Ablösung nicht beschäftigen. "Das ist überhaupt nicht das Thema", meinte der 38-Jährige bei Sky: "Es geht darum, dass die Mannschaft stabil ist und die Fehler abstellt." In Freiburg gelang dies zum wiederholten Male nicht.

Hamann mit Blick auf die Spieler: "Diese leidige Mentalitäts-Debatte gibt es schon seit 18 Monaten oder gar zwei Jahren. Leistungen wie diese haben damit zu tun, dass sie immer wieder aufkommt." Der Vorwurf des 47-Jährigen: Die BVB-Profis würden auch kritische Situationen stets versuchen, spielerisch zu lösen. Ein echtes Dagegenhalten würde zu selten als probates Mittel angesehen. Daher sei die "ganze Qualität" im Kader "nichts wert, wenn die Einstellung nicht stimmt." Der BVB habe "keine Leute, die vorangehen."