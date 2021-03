BVB-Trainer Edin Terzic verrät: Darauf kommt es gegen Bayern an - Update zu Sancho und Guerreiro

Bittere Nachrichten für Borussia Dortmund! Gleich zwei wichtige Außenbahnspieler drohen ausgerechnet im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern auszufallen. Jadon Sancho und Raphael Guerreiro hatten sich am Dienstag im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) Muskelverletzungen zugezogen, die sie zu einer Pause zwingen könnten. Das erklärte BVB-Trainer Edin Terzic am Donnerstag. "Beide sind verletzt vom Platz runtergegangen, bei beiden müssen wir noch abwarten und weitere Untersuchungen machen. Es könnte für beide eng werden", sagte er. Man gebe "die Hoffnung nicht auf". Anzeige

Dabei bräuchten die Dortmunder wohl beide dringend in diesem Spiel. Sancho befindet sich seit Wochen in absoluter Topform, erzielte auch gegen Gladbach den entscheidenden Treffer. Guerreiro ist zudem als Spielgestalter und Offensivakteur auf der linken Abwehrseite kaum wegzudenken. Wenngleich Nico Schulz es im DFB-Pokal als sein Ersatz gut gemacht hatte. Auf ihn baut Terzic deshalb wohl auch in München. "Nico hat zuletzt wenig gespielt, aber er hat sehr viel Bundesliga-Erfahrung. Wir sind zuversichtlich, dass er die Rolle gut bekleiden wird", sagte der BVB-Trainer über den Nationalspieler.

Wer auch immer in München für den BVB auflaufen wird - für alle Spieler hat Terzic eine klare Vorgabe. "Wir wollen die Energie jeden Tag zeigen, bei all dem, was wir tun. Wir müssen das als unser normales Verhalten ansehen", sagte er, nachdem zuletzt vier Spiele in Serie gewonnen wurden. Doch der FC Bayern wird ein anderer Gratmesser. Zuversichtlich sind sie beim BVB trotzdem. "Wir haben in beiden Spielen in dieser Saison gezeigt, dass wir näher ran gekommen sind, auch wenn wir beide Spiele verloren haben", sagte Terzic. "Es waren Kleinigkeiten. Man muss höllisch wach sein. Wenn man einen Ballverlust im Zentrum hat, kann es sofort klingeln. Es wird Dinge geben, die wir nicht verhindern können. Es geht aber auch darum, Dinge zu machen, die sie nicht verhindern können", gab er als Zielvorgabe aus.