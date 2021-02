Kommentar zum BVB: Watzke und Zorc haben sich in die Trainer-Klemme manövriert

Viele Personalfragen bei Borussia Dortmund hätte man in den vergangenen Jahren wohl kaum besser beantworten können. Der Kader ist auf dem Papier bärenstark besetzt. Mit erfahrenen Spielern wie Mats Hummels und Marco Reus. Und mit aufstrebenden Stars wie Erling Haaland und Jadon Sancho. Mit Sebastian Kehl wird der wahrscheinliche Nachfolger von Sportdirektor Michael Zorc schon jetzt an die künftige Aufgabe herangeführt. Die Transfer-Bilanz der vergangenen vier Jahre weist insgesamt ein sattes Plus von rund 100 Millionen Euro aus. Also alles in Butter? Keineswegs. Denn: Fast jedes Puzzleteil im BVB-Kader ist für sich genommen ein Gemälde. Fügt man jedoch alles zusammen, scheinen viele Farben nicht wirklich zueinander zu passen.

Anzeige