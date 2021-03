BVB-Trainer Edin Terzic gibt Update: Jadon Sancho kehrt erst im April zurück

Bundesligist Borussia Dortmund muss mehrere Wochen auf Angreifer Jadon Sancho verzichten. Der Engländer fehlt dem BVB mindestens den kompletten Monat März. Damit verpasst der 20-Jährige sicher die beiden Bundesliga-Spiele gegen Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr/Sky) und 1. FC Köln am 20. März. Der englischen Nationalmannschaft steht der offensive Mittelfeldspieler in den nächsten Länderspielen auch nicht zur Verfügung. Die "Three Lions" treffen in der WM-Qualifikation auf San Marino, Albanien und Polen.

"Jadon Sancho wird weiterhin leider ausfallen. Wir rechnen nicht mehr mit einer Rückkehr von ihm vor der Länderspielpause", erklärte BVB-Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC. Der 20-Jährige hatte schon in der Liga beim 2:4 beim FC Bayern München am Samstag und in der Champions League beim 2:2 gegen den FC Sevilla am Dienstag gefehlt, nachdem er angeschlagen ins Pokal-Viertelfinale am vergangenen Dienstag bei Borussia Mönchengladbach gegangen und nach seinem 1:0-Siegtor ausgewechselt worden war.