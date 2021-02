BVB-Trainer Edin Terzic stellt Youssoufa Moukoko Spielzeit in Aussicht und lobt Marwin Hitz

"Wir sind sehr zufrieden mit ihm und seiner Entwicklung", sagte der Dortmunder Trainer am Donnerstag. "Er ist zuletzt nicht zum Einsatz gekommen - aber das wird sich schnell ändern. Wir sind uns sicher, dass er eine große Hilfe sein wird in den nächsten Spielen." Deutet sich da also ein Startelf-Comeback des erst 16-Jährigen an? Schon zwei Mal - gegen den SV Werder Bremen und den 1. FC Union Berlin, stand Moukoko beim Anpfiff auf dem Platz. Im Auswärtsspiel bei Union erzielte er sogar seinen ersten Bundesliga-Treffer der Karriere. Zuletzt kam er aber nur zu Kurzeinsätzen, was in seinem jungen Alter durchaus normal ist. Trotz seiner Entwicklung sind sie in Dortmund bemüht, Moukoko in Ruhe an das Profi-Niveau zu gewöhnen.