BVB-Trainer Favre vor Bayern-Spiel: "Müssen alles perfekt machen" - Chance auf Alcácer-Einsatz besteht

Das Spitzenspiel in der Bundesliga steht an. Der FC Bayern will sich am Samstagabend die Tabellenführung in der Bundesliga schnappen. Das möchte der BVB möglichst verhindern - vor dem Spitzenspiel warnt Dortmunds Trainer Lucien Favre nun vor dem Rekordmeister. Der Einsatz von Torjäger Paco Alcácer ist weiterhin fraglich.